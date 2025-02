Dove vedere Feyenoord-Milan in Tv e streaming per I play-off di Champions League

Dove vedere Feyenoord-Milan in Tv e streaming: grande appuntamento stasera alle 21.00 a Rotterdam per il match d'andata dei play-off di Champions League. A partire da questa edizione infatti, come ormai ampiamente noto a tutti, il format della massima competizione europea è radicalmente cambiato.

Addio alla storica fase a gironi e dentro un'unica maxi classifica internazionale rivelatasi alla fine anche un successo per competitività e colpi di scena nonostante lo scetticismo iniziale.

Feyenood-Milan, play-off Champions League a Rotterdam

Al termine della prima fase il quadro è il seguente:

Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale.

Le squadre classificate dal 9° al 24° posto devono invece affrontare un turno di spareggi a eliminazione diretta (andata e ritorno) per conquistare un posto tra le migliori sedici d’Europa.

E il destino ha voluto che il Milan 13esimo affrontasse il Feyenoord 19esimo dopo che le due squadre hanno realizzato la trattativa per Santiago Gimenez.

Dove vedere Feyenoord-Milan in Tv?

Ma la domanda che molti si stanno ponendo è: dove vedere Feyenoord-Milan in Tv e streaming? Appuntamento su SkySport per gli abbonati o tramite Prime Video per chi è cliente fidelizzato Amazon? La risposta giusta è la seconda: Feyenoord-Milan sarà su Prime Video.

Questo significa di conseguenza che non sarà visibile sui canali SkySport, ma appunto solo per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming di Amazon tramite un dispositivo compatibile come Smart Tv, tablet, smartphone o PC.

Dove vedere Feyenoord-Milan in streaming?

Dove vedere Feyenoord-Milan in streaming? Inevitabilmente la risposta è la stessa. Chi vorrà godersi il match in maniera più fluida ancora rispetto alla Smart Tv dovrà attrezzarsi con l'app di Prime Video.

Probabili formazioni Feyenoord-Milan

FEYENOORD (4-2-3-1): Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Smal; Beelen, Timber; Osman, Milambo, Igor Piaxão; Ueda. All. Priske.

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Gimenez, Leao. All. Conceiçao.

?Gimenez subito in campo contro la sua ex squadra.