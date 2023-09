Union Berlino-Lipsia 0-3, sconfitta per gli avversari del Napoli in Champions League

Notizie Calcio Napoli - Pesante sconfitta per l'Union Berlino. La squadra capitolina della Germania è stata sconfitta dl Lipsia che ha archiviato con reti di Simons al 51' e doppietta di Sesko al minuto 85 e 87. Gli avversari del Napoli nel gruppo C di Champions League sono ora quinti in campionato a 6 punti.