Champions League 2024/25: niente più gironi, cosa cambia | VIDEO

Champions League - Niente gironi e classifica unica, cambia la Champions League che sarà a classifica con 36 squadre a partire dalla prossima edizione. In arrivo novità molto importanti con il nuovo formato della Champions League 2024-2025.

Champions League 2024-25: come cambia

A Sky Sport la giornalista Federica Masolin ha spiegato quella che sarà la prossima Super Champions League 2025. Ecco come cambierà il formato della Champions League:

Non ci sarà più la fase a gironi da 4 squadre, ma una classifica unica da 36 squadre come se fosse un campionato.

Nella prima fase ogni avversaria sarà sorteggiata per giocare contro 8 avversarie diverse, due per ogni fascia di ranking (2 squadre da prima fascia, 2 da terza fascia, 2 da seconda fascia e 2 da prima fascia). e giocherà quattro partite in casa e quattro in trasferta.

Le squadre che alla fine di queste partite si ritrovano in classifica nelle prime 8 posizioni passano direttamente agli Ottavi di Finale.

Le squadre che si classificano dalla 9 alla 24esima posizione si affrontano in sfide playoff andata e ritorno per raggiungere le altre 8 squadre che si ritrovano agli Ottavi.

Chi, invece, si classifca dalla 25esima alla 36esima posizione sarà eliminato da ogni competizione Uefa.

Successivamente si darà il via al sorteggio per giocare gli Ottavi di Finale e le restanti partite ad eliminazione diretta come di consueto fino alla finale.