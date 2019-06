Ultimissime calcio Napoli - Il neo patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Nazionale. Il numero uno della Viola apre alla cessione di Jordan Veretout, centrocampista che piace moltissimo al Napoli e con cui Aurelio De Laurentiis avrebbe una bozza di accordo tramite il suo agente, Mario Giuffredi:

"Sul mercato non siamo in ritardo, proprio in questo momento stiamo decidendo su Veretout, forse è meglio venderlo"