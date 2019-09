Verdi-Torino, il retroscena di Tuttosport: la Samp ha provato a convincere il Napoli fino all'ultimo. Decisiva la volontà di Simone

L'edizione odierna di Tuttosport racconta un interessante retroscena di calciomercato che ha visto protagonista Napoli e Sampdoria l'ultimo giorno di calciomercato:

"Alla fine è comunque arrivato un esterno d'attacco come Emiliano Rigoni dallo Zenit, anche se in precedenza gli obiettivi più graditi al tecnico pescarese erano parsi altri: se Berardi - valutato 45 milioni dal Sassuolo e domenica scorsa autore di una tripletta proprio contro i blucerchiati - è stato sempre irraggiungibile, in realtà Ferrero ha tentato l'assalto (vano) a Simone Verdi sino a domenica sera, prima del successivo passaggio del calciatore dal Napoli al Torino".