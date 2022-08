Venerato: "Il Monza smentisce Icardi, ma manca l'accordo col Napoli per Petagna! Spunta anche il Torino"

Calciomercato Napoli - Novità sul fronte cessione di Andrea Petagna: il Monza smentisce il nome di Icardi e resta sull'attaccante azzurro. Ma sullo sfondo c'è anche un'altra squadra di Serie A. A spiegare la situazione è Ciro Venerato.

Novità su Petagna-Monza e il nome di Mauro Icardi, dal TG Sport della Rai con le parole dell'esperto di mercato Ciro Venerato:

"Smentite dal Monza per quanto riguarda il nome di Icardi, ma al tempo stesso confermano che col Napoli non c'è ancora l'accordo per Petagna. Voci anche del Torino, che però ad oggi non conferma l'interesse".