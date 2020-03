Venerato a CN24: "Novità sul rinnovo di Fabian Ruiz, Gattuso ha chiesto uno sforzo ad ADL! Zielinski? Si spera di chiudere entro un mese. Sul contratto di Maksimovic..."

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"Rinnovi in casa Napoli? Per Zielinski il Napoli spera di chiudere entro marzo-inizio aprile. C'è la volontà di proesguire da ambo le parti, filtra un ottimismo importante. Su clausola e diritti di immagine si sta procedendo, le parti dialogano: la sintesi si troverà.

Milik? In questo momento credo abbia fatto sapere che a fine stagione, per motivi tecnici visto Mertens e Petagna o altri attaccanti, possa lasciare. Il discorso economico del Napoli è diverso dalle basi messe dal polacco. Ci si stringerà la mano, ha sbagliato tanti gol ma ne ha fatti tanti. Merita l'applauso dei napoletani. Il Napoli lo metterà nelle condizioni di andare nel club che desidera.

Novità su Fabian Ruiz. I punti sono due: il Napoli è disposto a perderlo solo di fronte ad un'offerta irrinunciabile, come già detto all'entourage e girato a Barcellona, Real Madrid, Everton ed altri club inglesi. A fine anno con fatica spenderanno quello che chiede il Napoli, ovvero 100 milioni; Fabian resta un altro anno a Napoli e a fine anno, se ci saranno offerte, sarà venduto. Nel frattempo rinnoverà a tre milioni: il giocatore potrebbe pensarci. Il nodo è la clausola che il calciatore vuole intorno ai 70-80 milioni che gli consente di rescindere nel caso il Napoli non rispettasse i patti. Se il Napoli pretendesse una clausola sopra i 100 allora potrebbero esserci problemi. Si è iniziato a discutere, il rinnovo saà un discorso lungo. L'idea è questa, credo ci sia lo zampino di Gattuso che ha chiesto a De Laurentiis di fare il possibile per bloccare il ragazzo per un altro anno. Ipotesi importante, si sta valutando. Io non escluderei il Paris Saint-Germain di Leonarso su Fabian. Ad oggi l'idea del Napoli è riuscire a convincerlo a rinnovare a tre milioni netti più bonus chiedendogli di restare un altro anno.

Un po' come fatto con Koulibaly che a giugno lascerà il Napoli.

Maksimovic? Gattuso non ha meriti nel suo rinnovo. Con il difensore il discorso era già partito ai tempi di Ancelotti. Il Napoli sapendo della cessione di Koulibaly, non poteva restare solo con Rrahamani. Il gradimento del Napoli c'era già, si è solo rafforzato. Il difensore rinnoverà ad una cifra che può essere variabile sui bonus: la base minima è 2.5/2.8 milioni di euro. I bonus possono consentirgli di arrivare fino a 3.4/3.5 negli anni successivi. Clausola intorno ai 50 milioni, non altissima.

Gattuso può rescindere entro il 30 aprile. Il Napoli ha tempo per non rinnovare il contratto a Rino entro e non oltre l'8 giugno. A fine campionato Gattuso e De Laurentiis si vedranno alla Filmauro. Ad oggi mi sorprenderebbe una mancata conferma, ma è vero che ci sono molte situazioni ancora in bilico, vedi Champions, Coppa Italia e qualificazione europoea".