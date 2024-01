Il Napoli piomba su Guirassy! CdM: può essere l'erede di Osimhen

Calciomercato Napoli, nuovo obiettivo in attacco! Com'è noto, Victor Osimhen lascerà sicuramente gli azzurri a fine stagione e probabilmente andrà a giocare in Premier League. Ecco perché il Napoli si sta cautelando cercando già un attaccante in grado di sostituire il nigeriano e rimpiazzarlo nella prossima stagione.

Oggi il Corriere del Mezzogiorno fa i nomi di Zirkzee, Boniface e Jonathan David come tre potenziali obiettivi, ai quali però nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo obiettivo: "Un altro giocatore che è finito sul taccuino del Napoli è Serhou Guirassy, attaccante francese naturalizzato guineano: 19 reti in 15 partite con lo Stoccarda".

Classe 1996, nato in Francia ma di origini guineiane, Guirassy è un attaccante di quasi 28 anni, che dopo essersi imposto nel campionato francese con la maglia del Rennes, negli ultimi due anni ha fatto benissimo anche in Bundesliga con lo Stoccarda. Ruolo: Guirassy è una punta centrale, che per l'occasione può essere adattato ad ala sinistra. Prezzo: il suo valore è di circa 40 milioni di euro.