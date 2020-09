Calciomercato Napoli - Il Napoli femminile ha annunciato l’arrivo della giovane attaccante Jacynta Galabadaarachchi, classe 2001, dal West Ham. La calciatrice in queste ore si sta sottoponendo alle visite mediche di rito ed agli esami necessari (sierologico e tampone) per entrare a far parte del gruppo squadra.