Calciomercato - Ora è ufficiale: Lorenzo Insigne cambia procuratore e si affida all’agenzia CAA Stellar. L’annuncio arriva direttamente dalla società sui propri canali social: “Siamo eccitati nell’annunciare che Lorenzo Insigne è l’ultimo arrivo nella nostra famiglia! Benvenuto Lorenzo”, si legge. Tale cambio, secondo indiscrezioni, sarebbe avvenuto in ottica di un trasferimento in Arabia Saudita per l’ex capitano del Napoli.