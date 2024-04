Tuttosport su Gasperini: su Koopmeiners manda frecciatine a Juve e Napoli, il discorso azzurro potrebbe riguardarlo in futuro

Calciomercato SSC Napoli - Gian Piero Gasperini approfitta di ogni rilancio per piazzare l’affondo e, anche se evita di citare esplicitamente l’oggetto delle sue affermazioni, in filigrana si intuiscono perfettamente coloro a cui sono indirizzate. Ieri si è riferito a Napoli e Juventus come scrive l'edizione odierna di Tuttosport.

Gasperini parla del Napoli

Teun Koopmeiners è oggetto degli appetiti di mercato di molti club e Gian Piero Gasperini ne ha parlato così ieri: «Le voci di mercato? Ci possono essere società meno impegnate nelle Coppe e si alimentano voci perché altre squadre hanno poco da fare»