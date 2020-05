Tuttosport - Milik e Mertens quasi partenti, il Napoli punta Immobile: è l'idea che stuzzica di più Gattuso

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, il Napoli dovrà fare i conti quasi certamente con le partenze di Milik e Mertens. Per questo motivo, si legge nell'articolo di Raffaele Auriemma, gli azzurri starebbero guardando ad un attaccante: "Nel frattempo la squadra mercato del club continua a ragionare sul da farsi, relativamente alla stagione 2020-21. C’è da sostituire i quasi partenti Milik e Mertens e bisogna farlo prendendo un profilo che faccia la differenza in zona gol: l’idea Immobile è quella che stuzzica di più il coach Gattuso".