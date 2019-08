Tuttosport - Inter, Marotta tratta in segreto Vidal e Llorente! Possibile beffa per De Laurentiis

Calciomercato Napoli - L'Inter è impegnata nella cessione di Mauro Icardi. Intanto il club nerazzurro tratta fortemente gli acquisti di Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi. Due operazioni mai nascoste, portate avanti in prima persona da Marotta. Ma come riporta Tuttosport, non sono le sole. Antonio Conte ha bisogno di altro e dopo essere salatata l'operazione Edin Dzeko ora si punta su Fernando Llorenteche è nel mirino del calcio Napoli.

Inter news - La strategia della dirigenza nerazzurra sul centrocampista cileno è chiara. Marotta e Ausilio stanno operando con pazienza, senza forzare il club blaugrana, nella speranza che negli ultimi giorni di mercato il Barcellona (che per il momento valuta Vidal quasi 20 milioni di euro) apra alla formula del prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto. Un’operazione a basso costo come quella che potrebbe far riabbracciare Fernando Llorente e Antonio Conte. L’ex attaccante del Tottenham è svincolato ed è diventato, dopo l’addio forzato a Dzeko, la prima scelta dell’Inter. Ma attenzione al Napoli perchè i continui rifiuti di Mauro Icardi di non voler prendere in considerazione nessuna ipotesi di lasciare la sua Milano sta complicando fortemente questa operazione. De Laurentiis cerca un attaccante da consegnare nelle mani di Ancelotti, è disposto a puntare forte su Maurito ma in caso di rifiuto Llorente diventerebbe un’alternativa più che valida.

L’attaccante 34enne sarebbe ben disposto a vestire la maglia nerazzurra, è disposta a trattare sui suoi 4 milioni di ingaggio netti a stagione, ma vorrebbe che l’operazione si concretizzasse il prima possibile e non solo gli ultimi giorni di mercato per poi rischiare di avere brutte sorprese. Ma oggi la priorità dell’Inter è chiudere per Sanchez, liberarsi in qualche modo di Icardi, e capire se Dalbert può essere la contropartita parziale per Biraghi o se invece il brasiliano voglia a tutti i costi il Nizza. Insomma c’è da fare dell’altro prima di pensare alle rifiniture di lusso, a giocatori importanti ma che possono arrivare in nerazzurro anche all’ultimo.