Tmw - PSG su Icardi! Prestito oneroso, Al-Khelaïfi aspetta domani la risposta. Ottimismo da parte dell'Inter

Calciomercato Napoli - Icardi, resta ancora infinita la vicenda legata all'ex capitano dell'Inter. Mauro Icardi ora ha sempre meno tempo per lasciare il club nerazzurro, che ha messo fuori dal progetto il calciatore. Come riporta Tuttomercatoweb, ora può esserci il PSG nel futuro di Icardi.

Dopo il tentativo delle scorse ore da parte del Valencia, adesso è il Paris Saint-Germain la squadra che sembra essere in vantaggio per aggiudicarsi 'Maurito'. Dall'Inter filtra un cauto ottimismo, il club di Al-Khelaïfi domani darà una risposta definitiva per il prestito oneroso dell'attaccante argentino.