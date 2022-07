Svanberg verso Napoli, si sblocca il calciomercato del Bologna!

Mattias Olaf Svanberg, centrocampista svedese classe 1999, può essere il prossimo obiettivo del calciomercato del Napoli. Ormai da tempo il club azzurro è sulle tracce di un centrocampista bravo tecnicamente, in grado di sostituire Fabian Ruiz qualora dovesse arrivare un'offerta convincente che permetta al Napoli di liberarsi del centrocampista spagnolo prima che vada via a parametro zero.

Svanberg al Napoli?

Svanberg al Napoli, dunque? Negli ultimi giorni sono risalite le quotazioni di Svanberg del Bologna. Anche perché la sua cessione sembra sempre più fattibile: in queste ore, infatti, il calciomercato del Bologna ha subito una forte accelerazione grazie alla cessione di Hickey al Brentford per circa 16,5 milioni di euro più bonus, fino ad un totale di 22 milioni di euro.

Svanberg

Con questi fondi freschi, il Bologna è pronto ad entrare nel vivo del calciomercato e il club emiliano sarebbe già sulle tracce di Marin, centrocampista rumeno del Pisa che è considerato dai felsinei come il sostituto ideale di Svanberg.

Trovato il sostituto, però, adesso si tratta di cedere: secondo quanto scrive l'edizione bolognese del quotidiano La Repubblica, il Bologna aspetta adesso l'offerta giusta per Svanberg: il Napoli ha un interesse reale ma i partenopi hanno bisogno di una cessione prima di affondare il colpo.