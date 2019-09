Monte ingaggi Napoli, aumento del 22,8% in un anno! Per il club spesa di oltre 110 mln lordi: tutte le cifre

In occasione della sosta per le partite delle selezioni nazionali, provare a fare i conti in tasca al Napoli è un’attività che aiuta a capire quanto, effettivamente, il club di Aurelio De Laurentiis spenda negli stipendi dei calciatori presenti nella rosa azzurra.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli

Stipendi Napoli, aumento di oltre 10 milioni dal 2018

Al netto dei milioni spesi in sede di calciomercato (133 milioni per i cartellini, incassati 47,3. Saldo totale negativo per 85,7), il Napoli ha aumentato esponenzialmente le spese per gli ingaggi dei calciatori: dai 46,9 milioni netti per gli stipendi del 2018-2019 (86,58 lordi), si è infatti passati ai 57,6 milioni di euro netti per i calciatori della rosa 2019-2020 (111,3 milioni lordi). Ma come ci si arriva a questo aumento del 22,8%?

Kostas Manolas, difensore greco del Napoli

I nuovi acquisti ‘pesano’ di più

I 10,7 milioni di differenza arrivano dagli arrivi di Manolas (4,5), Lozano (4), Llorente (2,5), Ospina (2, riscattato), Elmas (1,3) e Di Lorenzo (1,2), e dalle contemporanee uscite di Hamsik (3,5 netti), Verdi (1,8), Chiriches (1,7), Rog (1,3), Ounas (0,9) e Diawara (0,7). Ma la classifica nominale degli stipendi? Di seguito vi proponiamo la classifica degli ingaggi del Napoli, secondo le elaborazioni ottenute da Napoli Outsider: da notare, tuttavia, che la cifra è destinata a salire considerando i rinnovi da concretizzare per Arkadiusz Milik, Fabian, Piotr Zielinski, Nikola Maksimovic e Sebastiano Luperto. Facile ipotizzare che i costi per il Napoli - che non comprendono Ancelotti e staff - possano schizzare oltre i 120 milioni di euro lordi.

Kalidou Koulibaly, difensore greco del Napoli

Stipendi Napoli, la classifica degli azzurri più pagati

Koulibaly scadenza 2023 - 12 lordi - 6 netti

scadenza 2023 - 12 lordi - 6 netti Insigne 2022 - 10 lordi - 5 netti

2022 - 10 lordi - 5 netti Manolas 2023 - 9 lordi - 4,5 netti

2023 - 9 lordi - 4,5 netti Mertens 2020 - 8 lordi - 4 netti

2020 - 8 lordi - 4 netti Lozano 2024 - 6 lordi (decreto crescita) - 4 netti

2024 - 6 lordi (decreto crescita) - 4 netti Ghoulam 2022 - 6 lordi - 3 netti

2022 - 6 lordi - 3 netti Allan 2023 - 6 lordi - 3 netti

2023 - 6 lordi - 3 netti Callejon 2020 - 6 lordi - 3 netti

2020 - 6 lordi - 3 netti MIlik 2021 - 5 lordi - 2,5 netti da rinnovare

2021 - 5 lordi - 2,5 netti Fabián 2023 - 5 lordi - 2,5 netti da rinnovare

2023 - 5 lordi - 2,5 netti Llorente 2021 - 3,75 lordi - 2,5 netti (decreto crescita)

2021 - 3,75 lordi - 2,5 netti (decreto crescita) Ospina 2021 - 4 lordi - 2 netti

2021 - 4 lordi - 2 netti Mario Rui 2022 - 3,6 lordi - 1,8 netti

2022 - 3,6 lordi - 1,8 netti Zielinski 2021 - 3 lordi - 1,5 netti da rinnovare

2021 - 3 lordi - 1,5 netti Younes 2023 - 3 lordi - 1,5 netti

2023 - 3 lordi - 1,5 netti Hysaj 2021 - 2,8 lordi - 1,4 netti

2021 - 2,8 lordi - 1,4 netti Meret 2023 - 2,8 lordi - 1,4 netti

2023 - 2,8 lordi - 1,4 netti Karnezis 2021 - 2,4 lordi - 1,2 netti

2021 - 2,4 lordi - 1,2 netti Di Lorenzo 2024 - 2,4 lordi - 1,2 netti

2024 - 2,4 lordi - 1,2 netti Maksimovic 2021 - 2,4 lordi - 1,2 netti da rinnovare

2021 - 2,4 lordi - 1,2 netti Malcuit 2022 - 2,2 lordi - 1,1 netti

2022 - 2,2 lordi - 1,1 netti Elmas 2024 - 1,95 lordi - 1,3 netti (decreto crescita)

2024 - 1,95 lordi - 1,3 netti (decreto crescita) Tonelli 2021 - 1,8 lordi - 0,9 netti

2021 - 1,8 lordi - 0,9 netti Ciciretti 2022 - 1,4 lordi - 0,7 netti

2022 - 1,4 lordi - 0,7 netti Luperto 2023 - 0,8 lordi - 0,4 netti da rinnovare