Radio Kiss Kiss Napoli: non solo Emerson Palmieri, col Chelsea possibile trattativa anche per Zappacosta

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e conduttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Spalletti vorrà valutare in una prima fase l’organico del Napoli nella sua completa composizione a Dimaro-Folgarida dal 15 al 25 luglio: possiamo dire che il mercato inizierà il 26 luglio, e ci saranno dei ruoli da rinforzare. Un esterno mancino, con Emerson Palmieri in prima fila. Con il Chelsea si potrebbe impostare una trattativa per i prestiti sia del terzino sinistro, sia di Davide Zappacosta”