Sportmediaset - Juventus, maxi offerta per Zaniolo: cash più Romero e Bernardeschi, Napoli beffato

Calciomercato - La Juventus si sta muovendo con largo anticipo in vista della prossima stagione. I bianconeri puntano in attacco a Milik del Napoli, ma non solo lui. Nell'affare si prova ad inserire Romero e Bernardeschi al Napoli. La trattativa però è in fase di stallo. Per questo, nelle ultime ore, come riportato da Sportmediaset, la Juve ha fatto un'offerta alla Roma. Maxi offerta più i cartellini di Romero e Bernardeschi per acquistare Nicolò Zaniolo. I giallorossi ci pensano e il Napoli ora potrebbe restare beffato.