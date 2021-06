Ultime notizie calcio mercato Napoli - Stando a quanto raccolto da Sportmediaset, sarebe ancora tutto da scrivere il futuro di Fabian Ruiz. Il Napoli, infatti, sarebbe disposto a privarsi del centrocampista spagnolo ex Betis, ma lo farà solo in caso di offerta cash di livello. Non saranno accettate, dunque, contropartite tecniche come, invece, si paventa da qualche tempo in Spagna.