Sportitalia - Manna già al lavoro: incontro con l'agente di Meret, Chiavelli a Castel Volturno

Calciomercato Napoli - Oggi è il giorno di Giovanni Manna, il nuovo direttore sportivo del Napoli. Dopo la risoluzione contrattuale con la Juventus, primo giorno di lavoro in città. Ne scrive su Instagram il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato.

Il nuovo direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è già a lavoro: arrivato alle 10 al centro sportivo di Castel Volturno a bordo di un suv bianco, su un altro dello stesso colore l’amministratore delegato del Napoli Andrea Chiavelli.

Manna già al lavoro per il casting del nuovo allenatore, ma in agenda anche il primo incontro di mercato, perché al Konami Training Center alle 14:00 è arrivato Federico Pastorello, agente del portiere Alex Meret, che aveva appuntamento per discutere del futuro e del rinnovo del suo assistito.

Questo il comunicato della Juventus che saluta Giovanni Manna:

"Le strade di Giovanna Manna e della Juventus si dividono.

È ufficiale la risoluzione consensuale del suo contratto con il Club.

L'Head of First Team saluta dopo cinque stagioni insieme. Cinque anni che lo hanno visto prima occuparsi del Settore Giovanile bianconero in qualità di Responsabile dell'Under 19 e poi dell'allora Under 23 – oggi Next Gen – in veste di Direttore Sportivo, con il primario obiettivo di fare crescere e maturare i tanti giovani presenti in rosa.

Ringraziamo Giovanni per il lavoro svolto con grande professionalità in questi anni insieme e gli auguriamo buona fortuna per il futuro".