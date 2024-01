Soumarè-Napoli, affare in salita! La decisione del Siviglia sul calciatore | ESCLUSIVA

Boubakary Soumaré, centrocampista del Siviglia in prestito dal Leicester è il nome accostato insistentemente al Napoli in questo mercato di gennaio:

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24 da fonti vicine al club spagnolo, il Siviglia non avrebbe la minima intenzione di interrompere anticipatamente il prestito del calciatore dal Leicester.

L'allenatore Quique Sánchez Flores confida molto nel calciatore francese alla luce anche dell'addio di Fernando, mediano e capitano che ha rescisso il suo contratto proprio in questa sessione di mercato.

Soumarè tornerà ad allenarsi con la squadra domani dopo alcuni giorni di permesso ottenuti per motivi personali (il Siviglia nega fortemente che il giocatore non si sia allenato per questioni legate ad una sua cessione).

Boubakary Soumaré con la maglia del Siviglia

Nessuna comunicazione dal Leicester

Il Siviglia, al momento, non è disposto a privarsi del calciatore ma mancano ancora tre settimane circa alla fine del mercato invernale e le cose potrebbero cambiare.

Gli spagnoli, ad oggi, non hanno ricevuto alcuna comunicazione per un'eventuale richiesta di cessione anticipata del prestito di Soumarè, e comunque non hanno intenzione di trattare la questione.

