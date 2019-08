Sky - Icardi primo obiettivo, ma occhio al nome a sorpresa! Giuntoli potrebbe già averlo in tasca

Sportmediaset - Mauro Icardipronto a riprendersi l'FC Inter. Oggi non sarà ancora un reintegro vero e proprio, per ora, ma il calciatore continua a ribadire la sua voglia di restare a Milano. Questa sera, per la prima volta in questo pre-campionato, Icardi svolgerà l'intero allenamento con il resto della squadra e lo farà a San Siro, in quello che per anni è stato il suo stadio. A riportarlo è Sport Mediaset.

