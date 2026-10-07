Sky Sport CH - McTominay ha aperto alla possibilità di un ritorno in Premier League! I dettagli e la valutazione del Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Si fa sempre più concreta l'ipotesi di un addio di Scott McTominay al Napoli la prossima estate, scrive su X il giornalista di Sky Sport Svizzera Sacha Tavolieri.

Arrivato nell'estate del 2024 dal Manchester United, il centrocampista scozzese potrebbe già prendere in considerazione un nuovo capitolo in Inghilterra. Mentre Manchester United e Aston Villa avevano sondato il terreno la scorsa estate, l'agente del giocatore mantiene stretti contatti con diversi club di Premier League e ha già avviato discussioni preliminari sulla situazione di McTominay. Dal canto suo, il giocatore avverte la nostalgia della Gran Bretagna ed è aperto all'idea di tornare a giocare in Premier League.

Il Napoli, tuttavia, non ha intenzione di svendere il proprio centrocampista: il club italiano valuta McTominay tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra che potrebbe rendere possibile la sua partenza, anche perché le richieste di ingaggio del giocatore complicano notevolmente l'ipotesi di un rinnovo contrattuale con il club partenopeo. La situazione sarà dunque da monitorare con attenzione nei prossimi mesi, con diversi club inglesi pronti a tornare alla carica per lo scozzese. Una vicenda da seguire.