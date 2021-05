Sky - Spalletti favorito per il Napoli! Allegri un sogno, Galtier non è ancora da depennare

Calciomercato Napoli - Ultime sul prossimo allenatore del Napoli? Le riferisce l’esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ai microfoni dell’emittente satellitare:

"Il favorito resta Spalletti, i contatti sono approfonditi e ha dato la sua disponibilità, non ci sarebbero problemi a giocare l’Europa League. Galtier non è ancora da depennare, poi ci sono il sogno Allegri e Simone Inzaghi, nel caso non dovesse raggiungere l’accordo con la Lazio.

Juventus? Agnelli vorrebbe riaffidare la guida tecnica ad Allegri. Le richieste economiche sono importanti e il tecnico attende il Real Madrid, sua priorità. L’agente dell’allenatore era oggi a Madrid per parlare col club spagnolo. Ci sono poi altri due club interessati: l’Inter e il Napoli, che spera che Allegri non vada in nessuna di queste squadre per fare l’ultimo assalto"