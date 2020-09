Sky - Salta lo scambio Milik-Under! I giallorossi restano sul polacco, il Napoli chiede 35 milioni: il punto sulla trattativa

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La Roma ha tolto Under dall'affare Milik e quindi i giallorossi dovranno fare una offerta di solo cash per il polacco. Gli azzurri oggi hanno chiesto 35 milioni per l'ex Ajax ed ora si aspetta la risposta dei capitolini. L'intenzione della Roma inizialmente era quella di arrivare a Milik con Under ed un conguaglio pari alla cifra incassata per la cessione di Dzeko".