Ultime notizie calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Calciomercato - L'originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Milan continua a lavorare per il mercato di gennaio per Kaio Jorge. Si tratta di un'operazione per il mercato invernale ma l'interesse concreto".