Sky - Elmas in viaggio verso Dimaro: stasera sarà in ritiro

Elif Elmas è in viaggio verso ritiro Dimaro dove è atteso questa sera in ritiro da Carlo Ancelotti, Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis come riferiscono i colleghi di Sky Sport. Il centrocampista oggi ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart.

Una rincorsa che ha avuto bisogno di tempo, ma con un lieto fine. Eljif Elmas, infatti, è un nuovo giocatore del Napoli e ne è ben felice Carlo Ancelotti che sin dal primo giorno aveva dato il suo placet. George Gardi, rappresentante del talento macedone, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare la trattativa:

Fino all’ultimo ci sono stati dei club che hanno cercato di fare suo il giocatore, però ha vinto la volontà del ragazzo di giocare a Napoli. Importante, per me, è stato avere il sostegno dei direttori Giuntoli e Micheli. Anche il Fenerbahce ha dovuto affrontare la cessione più importante della su storia, in fondo. Ha prevalso la volontà di venire alla corte di un maestro di calcio come Ancelotti e la possibilità di confrontarsi con la Champions League. Che il giocatore sia di valore è confermato dal fatto che praticamente tutte le squadre italiane di prima fascia si sono mosse su di lui. Anche all’estero il ragazzo era stimato dalle big europee, in particolare dalle inglesi. Adesso starà a lui dimostrare in campo tutto il suo valore. Mi fa piacere che l'Italia stia tornando appetibile e che lo stia facendo in relazione ai giovani più importanti del panorama europeo. Elmas ha già un presente importante, e credo che a Napoli possa maturare per arrivare ai vertici del calcio europeo. Comolli è sicuramente un dirigente di caratura internazionale, ma la trattativa ha avuto sviluppo dal mio rapporto personale con il Presidente Ali Koc, una persona speciale che riporterà in alto il Fenerbahce”.