Calciomercato - Sorpresa Danilo D’Ambrosio: l’esterno napoletano svincolatosi da poco all’Inter, accostato al Napoli in queste ore, è vicino alla Lazio di Maurizio Sarri. Lo annuncia SkySport.

Il giocatore va spedito verso la firma in biancocelesti con le parti che stanno lavorando per trovare un accordo definitivo. A inizio della prossima settimana è previsto un incontro per chiudere.