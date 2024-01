Sky - Barak-Napoli, fissato l'incontro a Riyad con la Fiorentina per chiudere: la formula

Ultim'ora di calciomercato che arriva da Sky Sport, con Gianluca Di Marzio, che ha parlato di un incontro entro le prossime 48 ore a Riyad fra Napoli e Fiorentina per chiudere l'affare Antonin Barak.

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ha parlato di Barak al Napoli ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per quanto riguarda Barak, Napoli e Fiorentina parleranno proprio in Arabia tra domani e dopo domani di quest'affare".

E sul suo portale ha aggiunto:

"Il Napoli continua a lavorare per provare a dare a Walter Mazzarri un rinforzo a centrocampo. Il nome scelto è quello di Antonin Barak, per il quale gli azzurri avevano già formulato un'offerta alla Fiorentina di 500 mila euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni ma che è stata rifiutata dal club viola. Il Napoli sta continuando a insistere per il giocatore della Repubblica Ceca, che è stato individuato come uno dei profili adatti viste le caratteristiche da centrocampista fisico.

Sono previsti, infatti, nuovi contatti tra le parti per trovare un accordo per portare Barak al Napoli. Il club azzurro ha aperto all'ipotesi del prestito con obbligo condizionato, si attende ora di vedere se la Fiorentina accetterà questa formula".