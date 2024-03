RMC Sport - Napoli sulle tracce di Yazici, il turco lascerà il Lille a parametro zero: i dettagli

Calciomercato Napoli - Dalla Francia spunta un nome nuovo sul taccuino della SSC Napoli per quanto riguarda la sessione di calciomercato Napoli dell'estate 2024. Stiamo parlando del talentuoso centrocampista turco Yusuf Yazici, attualmente in forza al Lille ma che da giugno sarà libero a parametro zero. Il giocatore era arrivato dal Trabzonspor nel 2019 firmando un quinquennale, che non è stato più rinnovato.

Yazici Napoli, la notizia dalla Francia

Secondo quanto riportato da RMC Sport, sulle tracce di Yazici c'è anche il Napoli (insieme al Milan). Entrambi i club avrebbero già chiesto informazioni al suo entourage per cercare di capire se un trasferimento in Serie A per lui sia fattibile o meno.

Ma chi è Yazici? Il giocatore turco è classe 1997, alto 183 cm ed è un centrocampista offensivo di piede mancino, in grado da agire anche come centravanti o seconda punta, veloce e dotato di ottima tecnica individuale, è abile nel controllo palla, oltre che nella capacità di tiro e negli inserimenti. La buona visione di gioco e la precisione nei calci da fermo gli permettono di essere anche un ottimo assist-man.