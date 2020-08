RMC Sport - Gabriel verso l'Arsenal, entro domani la decisione del giocatore

Calciomercato Napoli - Gabriel Magalhaes, del Lille resta nel mirino del Napoli, ma non solo. Anche Arsenal ed Everton sul giocatore. Come riportato da Mohamed Bouhafsi, giornalista di Rmc Sport, che ha scritto su Twitter, l'Arsenal avrebbe fatto passi importanti nelle ultime ore, balzando addirittura in pole position. La decisione del calciatore dovrà arrivare tra stasera e la giornata di domani.

Pour #Gabriel, finale entre #Arsenal et #Naples.

Arsenal est en pôle mais le Napoli relance inlassablement le joueur et le Losc.

Le joueur doit prendre sa décision ce soir ou dans la nuit.

Le #Losc est d’accord avec Arsenal et Naples : Le Losc va récupérer 30M€ ! #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 19, 2020