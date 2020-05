Rinnovo Mertens, CorSport: possibile un colloquio decisivo con De Laurentiis! Gattuso sta provando in tutti i modi a convincerlo a non andare via

Calciomercato Napoli - L’attaccante belga del Napoli Dries Mertens deve decidere velocemente cosa fare, se accettare la proposta di rinnovo di De Laurentiis oppure cedere alla corte dell’Inter, decisamente più attiva del Chelsea come racconta il Corriere dello Sport.

“Conte e Lampard hanno parlato con lui, Gattuso continua il suo pressing: non s’è rassegnato all'idea di perderlo proprio sul più bello. Sta provando in tutti i modi a convincerlo a non andare via e a prolungare. Parola al presidente: dopo l’incontro del 1° marzo, e l’offerta fino al 2022 a cifre complessivamente identiche a quelle prospettate dall’Inter - sebbene diversamente articolate - è ipotizzabile un altro colloquio con De Laurentiis. Decisivo: dentro o fuori”