Kiss Kiss Napoli - Ramadani ha rifiutato un rinnovo da 30mln in 5 anni per Koulibaly!

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e conduttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Koulibaly? Il Napoli ha proposto un quinquennale da sei milioni di euro all’anno, trenta milioni di euro totali. Dall’agente Fali Ramadani è arrivato un secco no grazie al presidente De Laurentiis, che tornerà domani sera in Italia e raggiungerà poi la squadra a Dimaro Folgarida. Da Ramadani è arrivato un no, ora si deve capire se arriverà il Bayern Monaco oppure il Chelsea”