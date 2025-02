Calciomercato Napoli: perché è stato preso Luis Hasa a gennaio? Si è trattato di un acquisto senz’altro a sorpresa che ha spiazzato tutti i tifosi partenopei, col giocatore - giovanissimo - che non ha ancora trovato spazio in azzurro finora.

La Repubblica oggi in edicola svela che:

"È arrivato come investimento e non certo come rinforzo per l’immediato, ma probabilmente avrebbe avuto bisogno di un’esperienza in prestito per accumulare minuti ed esperienza".