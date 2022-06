Repubblica - Non solo Koulibaly, Spalletti chiede la conferma di Ospina: il motivo

Calciomercato Napoli - Non solo Kalidou Koulibaly, il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti avrebbe messo due paletti sulle trattative di mercato: oltre la conferma del difensore e futuro capitano della SSC Napoli, avrebbe chiesto di fare il massimo per la permanenza di David Ospina.

A scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica:

"Il tecnico toscano ha posto solo un paio di paletti sulle trattative di mercato in corso. La conferma di Koulibaly - considerata indispensabile – e magari di Ospina. « L’uscita dal basso è il futuro. Il portiere moderno deve saper giocare con i compagni ed essere bravo con i piedi, uscendo in futuro perfino dalla lunetta. Nessuno vorrà più numeri 1 che non sanno farlo. Capita di prendere un gol per un disimpegno sbagliato, ma ce ne saranno sempre dieci segnati grazie al suo apporto alla manovra». Patti chiari anche in questo senso, visto che Meret ha altre caratteristiche".