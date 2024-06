Repubblica - Mario Rui andrà via: nell'incontro Manna-Giuffredi s'è parlato di altri quattro azzurri

Calciomercato SSC Napoli - Non solo Giovanni Di Lorenzo, nel lungo summit fra Mario Giuffredi e il Napoli di ieri pomeriggio al Grand Hotel Parker's. Perché s'è parlato anche degli altri quattro calciatori azzurri di scuderia Marat.

Lo conferma l'edizione odierna di Repubblica

"Conte è ripartito nel pomeriggio per Torino e Manna ha continuato a parlare da solo con Giuffredi (sul roof garden dell’albergo) del futuro degli altri azzurri nella scuderia del manager: Mario Rui, Politano, Folorunsho e Gaetano. Il terzino portoghese andrà via, per gli altri si vedrà. In ballo ci sono le motivazioni tecniche, ma anche la serenità del gruppo".