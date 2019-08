Repubblica - Il Napoli vuole il Sì di Icardi entro la prossima settimana! Ingaggio monstre e diritti d'immagine per convincerlo

Calciomercato Napoli - Il primo obiettivo del Napoli è Mauro Icardi, il club azzurro è disposto a sacrificare anche Arek Milik pur di raggiungere l'accordo con l'attaccante argentino. Aurelio De Laurentiis tratta con l'Inter ma c'è da battere la concorrenza della Juventus. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Il club azzurro è convinto di avere carte convincenti in mano e le ha fatte vedere a Icardi e Wanda Nara: uno stipendio da 7.5 milioni all'anno e concessioni sui diritti d'immagine che per l'interista sono fondamentali. Si è mosso tutto lo stato maggiore: il presidente De Laurentiis, Carlo Ancelotti, il diesse Giuntoli e persino qualche giocatore ha provato a sondare la disponibilità del numero 9, oggetto del desiderio del Napoli. Gli azzurri hanno accelerato nelle ultime ore per chiudere al più presto la trattativa. L'obiettivo è strappare il sì di Icardi la prossima settimana in modo da poi trovare l'accordo con l'Inter. L'argentino non è contrario a prescindere all'ipotesi Napoli e qualche segnale è arrivato nelle ultime ore.