Rai, Venerato a CN24: "Napoli deciso su Broja, pronti 25 milioni. Più alta l'offerta al giocatore del West Ham"

Le ultime di calciomercato sul Napoli pronto ad affondare il colpo in attacco. Piace Broja del Chelsea, ma c'è il West Ham che fa un'offerta maggiore al giocatore. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: colpo in attacco, i nomi

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Il Napoli lascerà andare Petagna soltanto dopo aver bloccato l'alternativa. Stamattina c'è stato un colloquio tra l'entourage di Broja e il Napoli, ma c'è forte il West Ham. Gli inglesi offrirebbero più commissioni agli agenti e uno stipendio migliore al giocatore. Il Napoli vuole vedere Petagna a titolo definitivo o prestito con obbligo a cifre importanti da mettere a bilancio. Napoli disposto a investire anche 25 milioni a titolo definitivo per Broja, mentre al Verona chiede Simeone in prestito con diritto per 15 milioni. Il Verona vorrebbe almeno l'obbligo.

20 giorni fa Petagna era già un giocatore del Monza, ma ci sono cose da risolvere con il Napoli che prima di cedere vuole chiudere il sostituto. Dopo 20 giorni però Petagna è ancora del Napoli anche quando sembrava tutto fatto.