"Quagliarella torna a Napoli?". Ancelotti stuzzicato da Sky non smentisce: "Nella vita tutto è possibile..." [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Ancelotti stuzzicato dai cronisti di Sky Sport ha commentato la prestazione degli azzurri dopo il ko 3-2 contro il Bologna e gli obiettivi del prossimo mercato Napoli

Ancelotti parla del calciomercato Napoli: torna Quagliarella?

"Quagliarella torna a Napoli?". Ancelotti stuzzicato da Sky non smentisce: "Nella vita tutto è possibile...". lasciando aperto ad un clamoroso ritorno del giocatore di Castellammare di Stabia dopo le parole di Aurelio De Laurentiis dei giorni scorsi: "Abbiamo un attacco formidabile e spaventoso, pensate se un terzo dei pali colpiti fossero stati gol, si fa presto a dire che non sono capaci, magari ci vuole uno lì in mezzo con una certa esperienza. A Quagliarella darei un posto d’onore, poi bisogna capire con l’allenatore che ha l’ultima parola in merito. Ecco perché io amo gli allenatori che conoscono i calciatori e si prendono la responsabilità di suggestioni e suggerimenti. Nel caso di Quagliarella, dipende solo da lui, per l’età credo che sarebbe felice di giocare qualche partita, non tutte, così si usurerebbe di meno e potrebbe conservare la sua brillantezza per più anni".