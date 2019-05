Quagliarella al Napoli, CorSport: "È una tentazione di De Laurentiis! L'assalto è stato lanciato, la Samp ha già acquistato una punta"

CALCIOMERCATO NAPOLI - Fabio Quagliarella al Napoli è una tentazione direttamente del presidente Aurelio De Laurentiis, e ad affermarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Vi proponiamo un breve stralcio dell'analisi del quotidiano.

"Un desiderio per sistemare i conti con il destino che dieci anni fa s’è accanito sulla stagione «da favola» di un attaccante cresciuto con il sogno di vivere da principe azzurro e ritrovarsi dentro ad un incubo.

«È un’occasione che merita, per quello che gli è successo, per la sua professionalità e per il suo amore verso la città». L’assalto è stato lanciato, mediaticamente, da De Laurentiis attraverso il Corriere dello Sport-Stadio di venerdì e ora avrà bisogno di svilupparsi in privato.

Quagliarella ha ancora un anno di contratto con la Sampdoria, che ha già preso Lammers del Psv e che però non intende rinunciare all’uomo-simbolo della sua ultima stagione".