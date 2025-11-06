“Pronto ad accettare subito se…”, è successo in queste ore: clamoroso Palladino

Ultimissime Serie A: emerge un clamoroso retroscena relativo al napoletano Raffaele Palladino attualmente fermo dopo l’ultimissima esperienza alla Fiorentina.

Il tecnico, dopo essere stato accostato alla Juventus prima dell’approdo di Luciano Spalletti subentrato al posto di Igor Tudor.

Raffaele Palladino in Serie A, cosa è successo in queste ore

Per l’allenatore di Mugnano, nel frattempo, si è palesata la possibilità di un ritorno in Italia ripartendo proprio dalla stessa Fiorentina.

Secondo quanto rivelato dai colleghi di Labaroviola, prima di raggiungere un’intesa con Paolo Vanoli che sarà il nuovo tecnico viola, c’è stato un tentativo concreto per Palladino che ha posto quattro condizioni però non accettate dalla società toscana.

Queste erano: carta bianca per lo staff, un contatto diretto col presidente Rocco Commisso durante questa nuova gestione, il medesimo ingaggio dello scorso anno e un progetto serio e importante e non un contratto di appena sei mesi.

Prossima panchina Palladino: da dove può ripartire

Dove potremmo allora rivedere Palladino prossimamente? Secondo alcune indiscrezioni, il 41enne resta un osservato speciale dell'Atalanta nel caso in cui dovesse saltare la panchina di Ivan Juric.

La vittoria in Champions ha ridato ossigeno al tecnico croato, ma serviranno risultati e continuità anche in campionato considerando l'attuale 11esimo posto in classifica distante 5 punti dal sesto posto che equivale all'ultimo treno europeo.