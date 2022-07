Politano-Spalletti, pace fatta! Il Mattino: confronto nelle ultime ore, incomprensioni messe da parte

Politano e Spalletti hanno avuto modo di parlare in queste ultime ore e l’esterno azzurro ha sotterrato l’ascia di guerra. A riferirlo è l'edizione odierna de Il Matino che svela ulteriori dettagli:

Politano-Spalletti, pace fatta: l'esito del chiarimento

Pace fatta, le incomprensioni degli ultimi tempi sono messe da parte. Insomma, una delle possibili grane di questa estate è stata disinnescata. Non a caso, in queste ore è arrivato in Val di Sole anche il suo agente Mario Giuffredi che a bordo del campo di Carciato si è soffermato per qualche minuto anche con il tecnico azzurro, mentre il primo acquazzone di questo ritiro si abbatteva sul terreno di gioco. «Resta e resta contento», dice parlando in una intervista a Mediaset.