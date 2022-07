Politano, l'agente: "Abbiamo chiarito con Spalletti, zero problemi! Offerte in Italia e all'estero, se rimane..."

Calciomercato Napoli, colloquio tra Mario Giuffredi e Luciano Spalletti nel ritiro di Dimaro. L'agente di Matteo Politano in Val di Sole per chiarire la situazione del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a SportMediaset.

"Col mister c'è un buon rapporto, abbiamo fatto una chiacchierata per chiarire alcune cose e ci siamo riappacificati. Va tutto bene, è tutto molto sereno. Io preferisco sempre un incontro per confrontarsi e proseguire meglio, ma a parte il botta-risposta che c'è stto col mister c'è un buon rapporto e zero problemi. Perchè abbiamo chiesto la cessione? Non si è rotto niente, altrimenti ci saremmo comportati tutti diversamente, è stato un momento così del calciatore e ci può stare che sul finale di un campionato un giocatore stanco, vive una situazione male e può esternare un suo pensiero che magari in quel momento è così ma poi passa. Non si è rotto niente, se Politano dovesse rimanere a Napoli rimane con la testa giusta, la voglia giusta e rimane per essere un'arma in più della squadra. Offerte? Stiamo parlando con altri club, al Napoli qualche richiesta è già arrivata ma diciamo che non è matura dal punto di vista che chiede il Napoli. Politano comunqe è in uno dei club più belli d'Italia e se dovesse rimanere ci sono zero problemi. Valutazione di 20 milioni? La richiesta è un conto, poi ci sono le trattative, il valore reale del mercato e la situazione della vita in generale in cui ci sono grandi difficoltà. Club interessati? Una italiana e un paio esteri. In Spagna lo sapete c'è il Valencia dove c'è Gattuso che è un estimatore di Politano, ma non è detto ad oggi che debba andare via per forza. Alla fine potrebbe rimanere a Napoli e tra due mesi il ragazzo magari si rende conto che ha fatto la scelta migliore a rimanere e magari sarà contentissimo. Castillejo non preclude Politano. Cosa mi auguro? Faccio fare al destino, mi spingo a fare il mio lavoro fino in fondo e poi come tutte le cose c'è il destino"