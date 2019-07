Pepè-Napoli, da Lille annunciano: accordo raggiunto tra le due squadre, c'è una percentuale anche all'Angers

Mercato Napoli - Nel primo pomeriggio sono sbarcati a Dimaro i rappresentanti di Nicolas Pepé, attaccante del Lille. Secondo quanto scrive l'autorevole quotidiano della città francese "La voix du nord" il Napoli avrebbe raggiunto un accordo totale con Lille.

Pepè-Napoli, le cifre dell'accordo

Al momento le cife non sono state confermate, ma il portale francese sottolinea come sulla somma totale del trasferimento debba essere tolto il 15% da destinare all'Angers (squadra che ha trasferito Pepé al Lille). Sky parla di una base d'asta di 60-65 mln con il cartellino di Adam Ounas inserito come contropartita per abbassare la valutazione finale.

Secondo verifiche fatte da CalcioNapoli24.it il giocatore avrebbe un accordo di massima anche col Liverpool e altre due club, decisiva quindi sarà la commissione data agli agenti e la volontà di chiudere a strettissimo giro la trattativa. Il blitz a Dimaro degli agenti testimonia quanto ADL abbia voglia di chiudere e beffare le antagoniste.