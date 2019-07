DIRETTA - Clamoroso, gli agenti di Pepè sbarcano a Dimaro! Sky: "Chiesti 5 mln d'ingaggio e 5 di commissione" [FOTO & VIDEO CN24]

Calcio mercato Napoli le ultimissime - Clamoroso a Dimaro, tutti aspettano Jorge Mendes ma presso l'eliporto di Monclassico ma secondo gli inviati di CN24 sono sbarcano gli agenti di Nicolas Pepè. Capo delegazione Samir Khiat in compagnia di altre due intermediari. Seguiranno aggiornamenti

Pepè-Napoli, gli agenti sbarcano a Dimaro

Aggiornamento Sky 15.14: "Il Napoli prosegue la trattativa per Nicolas Pepé, attaccante del Lille. L'agente del calciatore Samir Khiat e due suoi collaboratori sono atterrati a Dimaro in elicottero, dove incontreranno la dirigenza azzurra. Il club francese si è già detto disponibile a cominciare una trattativa che preveda l'inserimento nell'operazione di Adam Ounas come contropartita tecnica. Il vero nodo è rappresentato dal sì di Pepé e in questo senso l'incontro odierno può essere decisivo per ottenere il consenso sull'ingaggio che può percepire a Napoli. La richiesta è di 5 milioni di euro di commissioni e 5 milioni a stagione di ingaggio".

Aggiornamento 14.53: Sky CONFERMA! Gli agenti di Pepè del Lille arrivati a Dimaro per trattare con la Sscnapoli. A confermarlo è l'esperto mercato Sky Gianluca Di Marzio

Aggiornamento 15.15 SKY: Il vero nodo è rappresentato dal sì di Pepé e in questo senso l'incontro odierno può essere decisivo per ottenere il consenso sull'ingaggio che può percepire a Napoli. La richiesta è di 5 milioni di euro di commissioni e 5 milioni a stagione di ingaggio.