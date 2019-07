Sportitalia - Pepè-Napoli, gli azzurri vogliono anticipare due club inglesi: 55 milioni più Ounas

Tweet di Alfredo Pedullà in merito alla trattativa tra il Napoli ed il Lille per l'attaccante Nicolas Pepè. Oggi gli agenti del calciatori sono sbarcati in quel di Dimaro: "Pepé: gli scenari sono quelli di una settimana fa. Base 55 più il cartellino di Ounas. Il #Napoli vuole anticipare due club inglesi trovando la quadratura ingaggio". Il collega ha poi aggiunto sul proprio sito ufficiale in merito a questa trattativa: "L’arrivo degli agenti di Nicolas Pepé è la conferma di un interesse forte, certificato, del Napoli per l’estroso attaccante esterno del Lille. Gli scenari sono quelli che vi avevamo svelato lo scorso 17 giugno: la valutazione del cartellino è tra i 70 e i 75 milioni. Ribadiamo un concetto già espresso: il Napoli per Pepe si era già mosso, ancor prima di pensare a James Rodriguez. L’inserimento di Ounas nella trattativa (la valutazione del cartellino è tra i 70 e i 75 milioni) è un passaggio essenziale, gradito al Lille".