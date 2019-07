Repubblica - Retroscena Pépé, promessa ad Ancelotti: era entusiasta di Napoli e di debuttare in Champions! ADL non si rassegna

Calcio mercato Napoli, l'edizione odierna di Repubblica prova a ricostruisce le ultime ore della trattativa tra Nicolas Pépé e la Ssc Napoli.

Il colpo (quasi) del secolo sta per andare in fumo, quando ormai il Napoli si era convinto di aver concluso l’acquisto più costoso nei suoi 93 anni di storia. Nemmeno gli 80 milioni promessi al Lille per Nicolas Pépé rischiano di essere sufficienti al club azzurro per sbaragliare l’agguerrita concorrenza. Sull’attaccante ivoriano è piombato a sorpresa l’Arsenal, dopo che De Laurentiis era riuscito a spuntarla nel testa a testa con Manchester United e Psg: non gli ultimi arrivati. I Gunners hanno fatto però la mossa giusta: accettando di pagare anche una parcella di 8 milioni di commissioni agli agenti del giocatore, verso cui De Laurentiis si è mostrato intransigente, oltre a pareggiare con 73 milioni di sterline l’offerta alla società francese per l’acquisizione del suo cartellino. Un ribaltone in 24 ore. I rumors da Londra lasciano pochi dubbi: Pépé sarà dell’Arsenal entro pochi giorni. Al Napoli non resta quindi che aggrapparsi al precedente accordo raggiunto con il Lille e alla promessa fatta al telefono ad Ancelotti dall’attaccante africano, che s’era detto entusiasta di debuttare in Champions e di indossare la maglia azzurra. Domani tornerà dalle vacanze e a lui spetterà l’ultima parola. De Laurentiis non si è ancora rassegnato, insomma