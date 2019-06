Pedullà svela: "Sarri ha già parlato con Cristiano Ronaldo! Entro giovedì l'accordo definitivo, Hysaj nel mirino"

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato nel consueto appuntamento col mercato di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Sarri-Juve? Sarri ha dedicato la giornata al tesseramento, da qui a giovedì ci sarà l'annuncio: mi stupirei se si andasse oltre. Vi do un retroscena: Sarri ha già parlato con Cristiano Ronaldo, le dicerie che volevano CR7 lontano dalla Juve con Sarri e che non volesse Maurizio son false. A Ronaldo intriga molto continuare con un 4-3-3 a trazione anteriore e apportato all'offensiva. Sarri ha avuto delle call conference anche con altri giocatori. Mi aspetto un annuncio entro la giornata di giovedì, poi magari può spostarsi il tutto di 24 ore massimo. La Juve ha in testa Pogba. Hysaj può arrivare sulla fascia. Non c'è indennizzo per lasciare andare Sarri per quanto riguarda il Chelsea".