Pedullà: "Osimhen-Juve e la clausola messa dal Napoli: vi spiego davvero come stanno le cose"

Dal personale canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto luce sulla vicenda Osimhen, sulle cui tracce ci sarebbe la Juventus:

Osimhen-Juve parla Pedullà

“Avete visto che adesso tutti stanno parlando di Spalletti, dopo che praticamente era stato tutto legato fino a tre giorni fa alla qualificazione Champions. La Juve deve decidere. La Juve ha deciso. La Juve ha deciso al 100%. La Juve va oltre le parole di circostanza, però questo discorso comprende una parte del titolo che vi propongo: la lista e fuori lista.

Spalletti non rappresenta l’ultimo scappato di casa. Luciano Spalletti non è uno che si accontenta di fare pane e mortadella quando deve sedersi a tavola per un pranzo completo. Ha preso spunto da quanto è accaduto in questa parte di stagione. È concentrato su Roma-Juventus, ha smaltito forse la rabbia della cocente eliminazione per come è maturata, per quale impresa la Juve è stata sul punto di fare contro il Galatasaray in 10 contro 11, ma non è l’ultimo scappato di casa.

La Juve ha scelto, Spalletti è contento, chiederà delle garanzie. Vi parlo di un difensore da tempo, Senesi: c’è concorrenza, ve ne parlo dalla scorsa estate, dalla tarda primavera 2025. Credo che Gatti, indipendentemente dall’orgogliosa prestazione contro il Galatasaray, possa essere un fuori lista. Non credo che lo stesso Cambiaso sia intoccabile in presenza di un’offerta importante, che non c’è più.

La rivalutazione di Koopmeiners come prestazioni, i gol, gli assist, sicuramente molto meglio rispetto al passato, lo mette in mezzo tra la lista e il fuori lista, nel senso che si è rivalutato alla Juventus. Questo fa piacere perché, comunque, se dovesse decidere di sacrificarlo potrebbe portare a casa dei soldi. Non dico come quelli che ha speso, impossibile per strapparlo all’Atalanta, ma neanche facendo un bagno di sangue: potrebbe essere una soluzione giusta per recuperare una parte dei soldi spesi.

Quindi passa tutto attraverso Spalletti, che credo abbia voglia di allenare la Juve e credo che la Juve gli darà delle garanzie. Indipendentemente dalle decisioni di Vlahovi?, non ci torno più per ora, e dal discorso su Kolo Muani e dal grande centrocampista che vuoi prendere, dalle enormi valutazioni per Tonali, tutto quello che volete, i parametri zero illustri e corteggiatissimi.

Bernardo Silva ha ricevuto un sacco di proposte e deciderà con calma. È Spalletti che tiene il filo del discorso, non la Juve. Questo per rispondere a chi voleva mettere un po’ di ombre nei riguardi di Spalletti, parlando di una scelta della Juve cambiando poi rotta quando la Juve decide a prescindere dal piazzamento. La Juve può arrivare anche settima, chiaramente spera di non arrivare settima, e decidere di procedere con Spalletti. Fermo restando che Spalletti vorrà chiedere delle garanzie che, dal mio punto di vista, per una logica è normale che abbia.

A gennaio avevo parlato di una telefonata di John Elkann e di un incontro entusiasta, con Elkann rimasto colpito dall’ultima prestazione.

Mercato ancora lontano, tanti parametri zero importanti. Per esempio Icardi, cercherò di dirvi qualcosa, ma vorrei partire da Osimhen perché mi sono arrivate cento domande: “Puoi fare un video solo su Osimhen? Puoi parlare di Osimhen?”. Io non faccio un video solo su Osimhen, ma siccome ho grande rispetto verso chi scrive e cerco di accontentare tutti, la situazione è molto semplice.

Perché Osimhen ha parlato della Juventus? Perché ci voleva andare fino alla scorsa tarda primavera. Poi è arrivato qualcuno che ci ha provato e ha trovato subito delle barriere. Perché continua a parlarne? Perché c’è un grande feeling. Lui ha detto che il 90% dei calciatori vorrebbe vestire la maglia della Juve. Sono parole sue. Ne ha parlato dopo la partita, dopo averne parlato prima, perché ha grande amore per il Galatasaray, ma tornerebbe volentieri in Italia per indossare la maglia della Juventus.

Ne ha parlato soprattutto per ribadire quel concetto della tarda primavera 2025, quando non erano state messe clausole e tagliole. Adesso sapete bene che la clausola per l’estero viaggia dai 70 ai 50 milioni e non scade domani o dopodomani. Di impossibile non c’è nulla in sede di mercato, ma per consentire a Osimhen di tornare in Italia ci dovrebbe essere un fortissimo interesse da parte del club, il Napoli, che ha messo quella tagliola.

Parlarne adesso è un esercizio. Ne ho parlato tanto con dei video circa un anno fa, da marzo 2025. Parlarne adesso per me è un esercizio inutile. Perdiamo tempo, facciamo titoli che non hanno senso. Io non vado alla ricerca di queste cose.

Su Icardi, nuovamente accostato alla Juventus, vi posso garantire una cosa: al netto di tutto quello che vi hanno raccontato, Icardi piace molto a Spalletti. Poi hanno dovuto spegnere perché non si sarebbe accesa. A parametro zero, come vi avevo raccontato, può essere un’idea e ve lo confermo. Però per ora non ci sono state triangolazioni o dialoghi diretti, probabilmente perché la Juve sta valutando tante altre cose.

Icardi ha sei-sette proposte: Arabia, MLS, eventuale rinnovo con il Galatasaray, a cui è legatissimo, Italia o non Italia, sondaggi vari. Di questo ne parleremo con calma.

Sono proiezioni, borsini. Per quanto riguarda Osimhen, ho spiegato che se Spalletti fosse un multimilionario pagherebbe lui 70 milioni e lo porterebbe nella sua squadra, perché è per distacco il centravanti che lui ritiene ideale per risolvergli 200 problemi. Anche per questo motivo aveva voluto la fisicità di Kolo Muani.

Su Icardi occhio, perché c’è una bella fibrillazione: sondaggi, capire, stabilire. Ma non è ancora il tempo di entrare nel vivo, è tempo di riflettere, non di approfondire.

Vi ricordo che i parametri zero non sono più come quelli di una volta: già a febbraio, forse anche a novembre, sapevi in linea di massima la destinazione. Mi ricordo la storia famosa di De Vrij, quando lasciò la Lazio per andare all’Inter. Adesso non sempre è così”.