Calcio mercato Napoli - Con l'arrivo di Lozano, a lasciare l'azzurro sarà Adam Ounas. L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulle trattative in uscita:

"Tutto fatto per Ounas al Nizza: prestito di 3 milioni e riscatto fissato a 22 milioni. Tonelli la prossima settimana verrà girato in prestito alla Fiorentina mentre per Hysaj si attendono le mosse del suo agente Mario Giuffredi, in queste ore impegnato nel trasferimento di Biraghi all'Inter".